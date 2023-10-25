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Китайский публицист объяснил, зачем Пекин наращивает ядерный потенциал

Китайский публицист объяснил, зачем Пекин наращивает ядерный потенциал

США назвали КНР «главным конкурентом» и постоянно усиливают военно-политическое давление на Пекин. В этих условиях Китаю нужен достаточный ядерный потенциал, способный удержать Вашингтон от соблазна использовать оружие массового поражения для шантажа КНР.

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