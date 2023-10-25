Китайский публицист объяснил, зачем Пекин наращивает ядерный потенциал

США назвали КНР «главным конкурентом» и постоянно усиливают военно-политическое давление на Пекин. В этих условиях Китаю нужен достаточный ядерный потенциал, способный удержать Вашингтон от соблазна использовать оружие массового поражения для шантажа КНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии