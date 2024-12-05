В Подмосковье два подростка свели счеты с жизнью

Трупы двух 16-летних юношей были обнаружены в разных городах Подмосковья. Фото: Лилия Шарловская Как стало известно “LiveNews24”, 3 декабря труп 16-летнего уроженца Таджикистана был найден в лесном массиве в одном из городов на севере Подмосковья, а 4 декабря тело 16-летнего юноши обнаружили под окнами дома в одном из городов на востоке Подмосковья.