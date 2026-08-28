«Балтика» предложила 400 тысяч евро за вингера Суана из марокканского «ФЮС Рабат» (Sport24)

«Балтика» ведет переговоры о трансфере правого вингера «ФЮС Рабат» Амина Суана. Калининградский клуб предложил за 24-летнего марокканца 400 тысяч евро, а с самим игроком обсуждается 3-летний контракт с зарплатой 30 тысяч евро в месяц, сообщает Sport24.