Совбез: концентрация западных войск у границ Белоруссии и России достигла пика

Первый заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко сообщил, что группировка западных войск, сосредоточенных у границ России и Белоруссии, за последние 20 лет стала самой масштабной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии