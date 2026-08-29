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Макияж может сделать лицо стройнее: приемы, которые уменьшают щеки и акцентируют скулы

Макияж может сделать лицо стройнее: приемы, которые уменьшают щеки и акцентируют скулы

Макияж творит чудеса – «стирает» с лица годы, освежает и даже может сделать его стройнее. Для этого не нужны сложные техники – достаточно понимать, как свет и тень играют на лице, и уметь парой штрихов расставить акценты.

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