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Царьград

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Reuters: Учёные нашли возможный сигнал тёмной материи в шахте

Reuters: Учёные нашли возможный сигнал тёмной материи в шахте

В экспериментах LUX-ZEPLIN в Южной Дакоте учёные зафиксировали возможный сигнал тёмной материи. Внутри установки с 10 тоннами жидкого ксенона зафиксирована ядерная отдача, предположительно вызванная частицей вимп.

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