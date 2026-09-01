Reuters: Учёные нашли возможный сигнал тёмной материи в шахте

В экспериментах LUX-ZEPLIN в Южной Дакоте учёные зафиксировали возможный сигнал тёмной материи. Внутри установки с 10 тоннами жидкого ксенона зафиксирована ядерная отдача, предположительно вызванная частицей вимп.
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