На Украине чиновник во время обысков лежал на кровати и гладил изъятые миллионы

Государственное бюро расследований Украины выяснило, что руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа и ее сын, возглавляющий областное управление пенсионного фонда, заработали миллионы на уклонистах.
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