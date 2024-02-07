Посол Мацегора: армия Южной Кореи отрабатывает ликвидацию руководителей КНДР

Вооруженные силы Южной Кореи отрабатывают ликвидацию руководителей КНДР. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Александр Мацегора, глава дипломатической миссии Российской Федерации в Пхеняьне.
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