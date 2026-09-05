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Мировое обозрение

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«Лишают будущего»: Экс-соратница Зеленского раскритиковала политику Киева

«Лишают будущего»: Экс-соратница Зеленского раскритиковала политику Киева

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкой критикой официальной линии Киева, заявив, что отказ от переговоров о прекращении конфликта оборачивается для Украины катастрофическими последствиями.

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