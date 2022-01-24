Женщина в Сортавале попала в реанимацию после пожара

Спасатели эвакуировали из горящего дома в Карелии 37 человек Воскресной ночью 23 января в 01 час 09 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сортавала поступило тревожное сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на улице Бондарева.