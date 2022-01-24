365NEWS.BIZ

75 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Женщина в Сортавале попала в реанимацию после пожара

Спасатели эвакуировали из горящего дома в Карелии 37 человек Воскресной ночью 23 января в 01 час 09 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сортавала поступило тревожное сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на улице Бондарева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх