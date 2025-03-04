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Рабочая группа обсуждает проведение от трех до пяти раундов выбора игроков на ярмарке КХЛ

Рабочая группа обсуждает проведение от трех до пяти раундов выбора игроков на ярмарке КХЛ

На ближайшей ярмарке (драфте) юниоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на которой будут выбирать игроков, может быть проведено от трех до пяти раундов, заявил член рабочей группы проекта Кирилл Фастовский.

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