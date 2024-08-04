Как стресс влияет на здоровье зубочелюстной системы

Зубы, увы, становятся той областью, на которой влияние стресса отражается достаточно серьезно. Один из ярких показателей этого — бруксизм или скрежетание зубами, которое может существенно сказаться на состоянии зубочелюстной системы.
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