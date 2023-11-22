Врач Тяжельников: во время магнитной бури надо мерить давление и больше гулять

Метеозависимым людям в период магнитных бурь нужно дважды в день измерять давление, не нарушать режим приема назначенных лекарств, а спортивные тренировки лучше заменить на общеукрепляющие занятия и прогулки.
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