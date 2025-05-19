Признание, что переговоры России и Украины являются оптимальным вариантом для поиска вариантов мирного урегулирования, стало одним из важнейших итогов телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, 19 мая передает ТАСС.
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