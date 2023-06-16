Военное обозрение

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Пушилин: ВСУ пытаются прорвать оборону на флангах Артёмовска, ситуация сложная

Пушилин: ВСУ пытаются прорвать оборону на флангах Артёмовска, ситуация сложная

Украинская армия атакует на флангах Артемовска, пытаясь прорвать российскую оборону, ситуация там сложная, но не критическая, сделать это не так-то легко.

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