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Пожар в "Титов-Арене": в Барнауле прошли масштабные учения МЧС

Пожар в "Титов-Арене": в Барнауле прошли масштабные учения МЧС

В "Титов-Арене" — задымление и пожар. По такой легенде в Барнауле прошли учения МЧС. Одному из условных пострадавших прижало ногу, поэтому самостоятельно выбраться из здания он не мог.

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