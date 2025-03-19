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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер: «Смотрю лучшие моменты Стефа Карри в интернете, в его отсутствие пытаюсь повторить»

Форвард «Голден Стэйт» был близок к трипл-даблу (24+8+10) в победном матче с «Бакс». Батлер забросил характерный дальний бросок с фолом в 4-й четверти, немного заступив за трехочковую линию.

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