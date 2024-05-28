В Грузии началось заседание по преодолению вето на закон об иноагентах

ИЗВЕСТИЯ / Илья Аникеев Депутаты грузинского парламента собрались на пленарное заседание, где будет рассмотрен вопрос о преодолении вето, наложенного лидером страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.
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