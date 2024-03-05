Вышел полноценный трейлер мини-сериала «Рипли» с Эндрю Скоттом

Исполнителю главной роли уже пророчат «Эмми». «Рипли», 2024 кадр из сериалаNetflix выпустил полноценный трейлер мини-сериала «Рипли» по мотивам романа Патриции Хайсмит о беспринципном аферисте Томе Рипли.
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