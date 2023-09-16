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"Вот мы с Татьяной…". Яна Троянова на пару с Лазаревой* пытается победить Россию

"Вот мы с Татьяной…". Яна Троянова на пару с Лазаревой* пытается победить Россию

"Вот мы с Татьяной…". Как Яна Троянова на пару с Татьяной Лазаревой* пытается в Европе победить Россию.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Вот, где начинаешь верить в то, что, как говорят в таких случаях: некоторые бабы - ДУРЫ... ))) Ну, пусть они там исходят на...авно.))) В России пофиг на их эти взбалмошные процедуры.)))
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