Максим ТришинОбществоПодписаться"Вот мы с Татьяной…". Яна Троянова на пару с Лазаревой* пытается победить Россию"Вот мы с Татьяной…". Как Яна Троянова на пару с Татьяной Лазаревой* пытается в Европе победить Россию.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВлад ВладимировВот, где начинаешь верить в то, что, как говорят в таких случаях: некоторые бабы - ДУРЫ... ))) Ну, пусть они там исходят на...авно.))) В России пофиг на их эти взбалмошные процедуры.)))Ответить16 час.
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