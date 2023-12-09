Просто, но эффективно: как загадать желание на Новый год-2024 с шампанским Елена ГалицкаяС наступлением последних 24 дней до Нового года, россияне готовятся встретить 2024 год под покровительством Зеленого Дракона.
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