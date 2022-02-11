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Пресс-атташе ВФЛА: «Привалова не проваливалась под лед, с ней все в порядке. Это фейк»

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко опровергла информацию о том, что исполняющая обязанности президента организации Ирина Привалова провалилась под лед и была госпитализирована.

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