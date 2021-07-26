Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 12-месячных гособлигацийВ 11:00 GMT представитель Банка Англии Влиге выступит с речьюВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-тиВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 12-месячных гособлигацийВ 11:00 GMT представитель Банка Англии Влиге выступит с речьюВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по корпоративным прибылям за майВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .