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Депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ

Депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ

Авторы инициативы считают необходимым вернуть традиционные госэкзаменыГруппа депутатов Госдумы разработала законопроект по замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на проведение итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов.

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