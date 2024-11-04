Лучшим в стране по контролю и надзору назвали Красноярский край

КРАСНОЯРСК, 4 ноября, ФедералПресс. Красноярский край получил звание «Лидер контроля 2024». Торжественная церемония прошла в рамках V Всероссийского форума контрольных органов, который состоялся в Калининграде, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
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