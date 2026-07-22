Киев не выдержал давления Европы. Зеленский вновь сдал назад

"Страна" пообщалась с источниками в военных и политических кругах и узнала их мнение о том, как дальше будут развиваться события и какое влияние окажут перестановки в командовании ВСУ на ситуацию на фронте и внутри Украины.
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