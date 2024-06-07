В Братске начали подготовку к новому отопительному сезону

Заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Луковников сообщает, что предыдущий отопительный период в Братске прошел без проблем, и сейчас идет активная подготовка к зиме 2024-2025 годов.
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