Трамп заявил, что рассмотрит размещение военной базы США в Литве

Литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичюс сообщил, что республика готова разместить на своей территории американский военный контингент на постоянной основе.
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