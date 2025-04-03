Повстанец живота: чем грозит употребление препаратов для похудения

В Подмосковье врачи прооперировали девушку, в желудке которой появился 20-сантиметровый камень. Пациентка пояснила, что боли и тошнота у нее возникли на фоне приема таблеток для похудения, купленных в интернете.
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