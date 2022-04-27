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После Украины у России не должно быть сил на новую спецоперацию — Блинкен

После Украины у России не должно быть сил на новую спецоперацию — Блинкен

США добиваются ухода российских сил с Украины, а также чтоб Россия не смогла провести подобную спецоперацию в ближайшие годы, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен 26 апреля в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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