После Украины у России не должно быть сил на новую спецоперацию — Блинкен

США добиваются ухода российских сил с Украины, а также чтоб Россия не смогла провести подобную спецоперацию в ближайшие годы, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен 26 апреля в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.