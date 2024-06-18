Foxconn получил крупный заказ на производство коммутаторов NVLink для Nvidia GB200 Для т...

Foxconn получил крупный заказ на производство коммутаторов NVLink для Nvidia GB200Для тайваньского контрактного производителя Foxconn сотрудничество с Nvidia выгодно не только благодаря выпуску серверных стоек на основе компонентов этой марки, как поясняет Economic Daily News.
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