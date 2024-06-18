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Foxconn получил крупный заказ на производство коммутаторов NVLink для Nvidia GB200 Для т...

Foxconn получил крупный заказ на производство коммутаторов NVLink для Nvidia GB200 Для т...

Foxconn получил крупный заказ на производство коммутаторов NVLink для Nvidia GB200Для тайваньского контрактного производителя Foxconn сотрудничество с Nvidia выгодно не только благодаря выпуску серверных стоек на основе компонентов этой марки, как поясняет Economic Daily News.

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