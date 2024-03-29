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Гол Тарасенко не спас «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Флорида» на домашней арене уступила «Айлендерс». В ночь на 29 марта в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс».

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