Международные эксперты посетили Центр общественного наблюдения за выборами в Петербурге

Представителей избирательных органов из Сьерра-Леоне, Малайзии, Мексики, Филиппин и ЮАР сегодня утром позвали в Невскую ратушу Эксперты интересовались правилами и нюансами размещения агитационных материалов, работой средств видеонаблюдения на участках и перспективами введения электронного голосования на региональных выборах.