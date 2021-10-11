Способ выращивать продукты из стволовых клеток животных нашли

Технология получения пищевых продуктов при помощи стволовых клеток млекопитающих разработана специалистами Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГу), 11 октября сообщил сайт Годнауки.
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