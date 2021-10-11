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Способ выращивать продукты из стволовых клеток животных нашли

Способ выращивать продукты из стволовых клеток животных нашли

Технология получения пищевых продуктов при помощи стволовых клеток млекопитающих разработана специалистами Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГу), 11 октября сообщил сайт Годнауки.

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