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Россия – страна безжалостно рациональная. ©

Россия – страна безжалостно рациональная. ©

Про обучение  "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker"  Friedrich Nietzsche Guten Morgen, Sonnenschein.

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Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Неплохо так начертано.
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3 час.
S
Sobering
Ну так для этого от БПЛА нужно всё амерское спутниковое GPS уничтожать, или полностью всю европейскую часть России отРЭБливать. А дроны из  побочных кустов можно выпускать. Сам не догадаешься что ли?
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2 час.
Игорь Прянишников
Ни один реппелент не даёт 100% эффекта. Особенно сразу. Мы тренируется, учимся и опять тренируется, совершенствуем систему и опять тренируется. Мы уже лучше, чем были 2-а года назад, раз в 5-6. Мы много чего поняли про себя и ещё больше - про них! А они ещё не дошли даже до осознания осознования... так, что: в Мире все не то, чем кажется... особенно им.
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2 час.

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