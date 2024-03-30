Россия – страна безжалостно рациональная. ©

Ну так для этого от БПЛА нужно всё амерское спутниковое GPS уничтожать, или полностью всю европейскую часть России отРЭБливать. А дроны из побочных кустов можно выпускать. Сам не догадаешься что ли?

Игорь Прянишников

Ни один реппелент не даёт 100% эффекта. Особенно сразу. Мы тренируется, учимся и опять тренируется, совершенствуем систему и опять тренируется. Мы уже лучше, чем были 2-а года назад, раз в 5-6. Мы много чего поняли про себя и ещё больше - про них! А они ещё не дошли даже до осознания осознования... так, что: в Мире все не то, чем кажется... особенно им.