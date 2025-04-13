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Эксперты рассказали о росте продаж делюкс-недвижимости в Москве

Эксперты рассказали о росте продаж делюкс-недвижимости в Москве

В I квартале 2025 года в Москве продажи в сегменте «делюкс» увеличились на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из данных аналитического центра MR Group, с которыми ознакомились «Известия» 13 апреля.

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