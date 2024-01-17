"А что вы сделали за 30 лет для страны и народа?": Карен Шахназаров задал вопрос властям, критикующим Ленина, Сталина и Брежнева

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала! Думаю, что все здравомыслящие россияне прекрасно знают, что сегодняшняя Россия до сих пор во многом стоит на фундаменте всего того, что было создано и достигнуто в Советском Союзе.