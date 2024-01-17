СССР-Россия
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СССР-Россия

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"А что вы сделали за 30 лет для страны и народа?": Карен Шахназаров задал вопрос властям, критикующим Ленина, Сталина и Брежнева

"А что вы сделали за 30 лет для страны и народа?": Карен Шахназаров задал вопрос властям, критикующим Ленина, Сталина и Брежнева

  Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала! Думаю, что все здравомыслящие россияне прекрасно знают, что сегодняшняя Россия до сих пор во многом стоит на фундаменте всего того, что было создано и достигнуто в Советском Союзе.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Люди хотят не СССР вернуть, а социализм
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13 час.
tsan tsan
Уважаемый Карен Георгиевич начал ударяться в критиканство ? Как можно говорить о российской власти  за 30 лет ? Он не понимает отличие действий власти до и после 2000 года ?
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11 час.
Александр Попов
А о советской власти за 70 лет можно
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8 час.

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