"А что вы сделали за 30 лет для страны и народа?": Карен Шахназаров задал вопрос властям, критикующим Ленина, Сталина и Брежнева

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала! Думаю, что все здравомыслящие россияне прекрасно знают, что сегодняшняя Россия до сих пор во многом стоит на фундаменте всего того, что было создано и достигнуто в Советском Союзе.
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