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Военкор: некоторые россияне посылают донаты сирийским джихадистам

Военкор: некоторые россияне посылают донаты сирийским джихадистам

Пять дней назад протурецкие группировки боевиков во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, нарушив соглашение о деэскалации, внезапно начали наступление крупными силами на сирийские провинции Алеппо и Идлиб.

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