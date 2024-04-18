Петербургскому должнику, сбежавшему в Ленобласть, напомнили о долгах по алиментам

Задолженность составила 130 тысяч рублей Исполнительный розыск 35-летнего петербуржца, уклоняющегося от взыскания алиментов, привёл приставов в Выборг – найти неплательщика помог бывший друг, одолживший мужчине денег, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.