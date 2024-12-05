Кухня и дом
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Кухня и дом

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Коричневые vs белые: яйца какого цвета следует покупать

Коричневые vs белые: яйца какого цвета следует покупать

﻿﻿Все покупают яйца, потому что это один из самых популярных продуктов в нашей стране. Если на рынке обычно только домашние яйца, то в супермаркете у людей откроются глаза от разнообразия марок, цветов и размеров, что, кстати, тоже влияет на цену.

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