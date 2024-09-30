Погиб человек, 22 пострадали: под Краснодаром загорелся автобус, в котором ехали фанаты гандбольного клуба

Погиб человек, 22 пострадали: под Краснодаром загорелся автобус, в котором ехали фанаты гандбольного клубаНакануне под Краснодаром в станице Старокорсунская в результате ДТП загорелся автобус, в котором ехали фанаты гандбольного клуба.