По кольцу от улицы Мосина до Павшинского моста в Туле ограничат движение транспорта

Для строительства моста через Упу участок автомобильного кольца от улицы Мосина до Павшинского моста в Туле перекроют почти на неделю, с 27 апреля по 3 мая, сообщает Telegram-канал "Compas_71 Едем по Туле".
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