Врач Бахлани предупредила о риске инфекций при задержке мочи

Уролог Соня Бахлани заявила о риске инфекций мочевыводящих путей вследствие задержки мочеиспускания. Она подчеркнула, что подобная привычка препятствует естественному очищению организма, способствуя размножению бактерий.
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