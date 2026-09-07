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Царьград

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ООН предупредила: ИИ угрожает человечеству, нужны меры

ООН предупредила: ИИ угрожает человечеству, нужны меры

Верховный комиссар ООН по правам человека, Фолькер Тюрк, на 63-й сессии в Женеве выразил обеспокоенность, что ИИ представляет угрозу человечеству.

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