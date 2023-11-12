ЦИПсО шатает русский тыл на фоне слухов об Одесской операции

Политнавигатор КГБ в Минске признала экстремистским и провела задержания верхушки «Союза матерей Беларуси» – змагарской организации, которая была создана с целью обеления бандеровской Украины и обвинения России в «агрессии».
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