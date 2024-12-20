Разграничение между мусульманами и неверными в России принято. Кабанов назвал новый шаг

Ну и в чем проблема? В России много мусульман - коренных народов страны! Мусульмане во многих странах имеют по несколько жен! Сумеют обеспечить - пусть имеют! Это их религия позволяет. Многоженство мусульман - не та грань, которая помешает жить соседям! Славяне хотят одну жену? Живем с одной женой! Посмотрите на азиатов - там куча детей...., а в России - один-два ребенка! Вымрем! Пусть наши сограждане-мусульмане рожают больше, может, и славяне проснутся! А вот среднеазиатские семьи с их дикими членами в России не нужны!

b

borzov

многоженство, наверное не самый большой грех (наверное многим из них надо выделить по 10 жен, чтобы они там съеблись в усмерть и у них отпало бы желание смотреть на наших женщин и девушек...некоторым муслимам желательно ограничить воспроизводство, их становится критично много...пусть в холостую ебут своих замоташек), а вот как себя ведут ослоебы, я имею ввиду шваль кавказскую и сразиатскую, в Российском обществе - это за гранью всех человеческих норм. Причем, они же ведут себя так только в Российских городах, показывая свое превосходство (арийцы, БЛЯДЬ, черножопые) над русскими. Но у правоохренителей это не считается. нацизмом, ст.282 к ним не применяется, более того, зачастую отделываются вообще одними извинениями на камеру. Наверное пора организовать настоящий народный суд, чтобы народ сам принимал решение о наказании того или иного ублюдка. На государственные структуры надежды никакой