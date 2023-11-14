Украинская неонацистская власть угрожает нанести удары по российской нефтегазовой инфраструктуре этой зимой, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
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