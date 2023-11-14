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Закон и Порядок

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  • Дмитрий Gold
    Молодёжь сейчас изнежена, поэтому и попрятались от войны, моё поколение, дети пришедших с войны героев, совсем другие...Герой Советского ...
  • Stas Guzowskij
    Поддерживаю с оговоркой-западные земли должны отойти к довоенным(41-45) "хозяевам".Не за бесплатно конечно. Пущай сам...Герой Советского ...
  • Antanas
    Прекрасная статья.👍👍👍👍👍.Герой Советского ...

Киевская хунта пригрозила ударами по энергетической инфраструктуре России

Киевская хунта пригрозила ударами по энергетической инфраструктуре России

Украинская неонацистская власть угрожает нанести удары по российской нефтегазовой инфраструктуре этой зимой, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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