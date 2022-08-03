РИА Новый день

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор комягин
    Издеваетесь? Уроды судьи....за кражу буханки хлеба три года даете...а этому ублюдку пол года? скоты вы...больше нет словТюменец, размести...
  • kirgetovamn Киргетова
    Престарелый ,продажный комедиант Боррель ради собственной шкуры знает ,что вещать на публикуБоррель оценил ви...
  • kirgetovamn Киргетова
    Радуюсь успехам армий России, ДНР и ЛНР ! Восхищаюсь их мужеством и самоотверженностью, наконец то Донбасс  будет жит...«Потери огромные,...

Сын уральского олигарха Пумпянского добивается снятия санкций: «Швейцария – моя первая родина»

Сын уральского олигарха Пумпянского добивается снятия санкций: «Швейцария – моя первая родина»

Сын уральского олигарха Дмитрия Пумянского Александр дал интервью швейцарскому изданию Blick, в котором пожаловался на то, как усложнилась его жизнь после введения санкций, хотя сам он «не олигарх» и «осуждает военную спецоперацию на Украине».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх