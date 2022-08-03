Сын уральского олигарха Пумпянского добивается снятия санкций: «Швейцария – моя первая родина»

Сын уральского олигарха Дмитрия Пумянского Александр дал интервью швейцарскому изданию Blick, в котором пожаловался на то, как усложнилась его жизнь после введения санкций, хотя сам он «не олигарх» и «осуждает военную спецоперацию на Украине».