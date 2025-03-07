Онтарио отменяет сделку Starlink из-за пошлин США — Италия может последовать ее примеру из-за ухода США из Европы

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд заявил, что отменит сделку на 100 миллионов долларов, которую канадская провинция подписала с компанией Starlink в ответ на 25-процентные тарифы Трампа на канадские товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии