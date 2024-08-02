Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Почему мужчины и женщины видят совершенно разные сны

Почему мужчины и женщины видят совершенно разные сны

Исследования показывают, что мужчины и женщины имеют существенные различия в содержании своих снов. Это свидетельствует о том, что различия в психическом восприятии между полами проявляются не только в повседневной жизни, но и в сфере подсознания, где отражаются их индивидуальные характеристики и опасения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх