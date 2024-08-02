Почему мужчины и женщины видят совершенно разные сны

Исследования показывают, что мужчины и женщины имеют существенные различия в содержании своих снов. Это свидетельствует о том, что различия в психическом восприятии между полами проявляются не только в повседневной жизни, но и в сфере подсознания, где отражаются их индивидуальные характеристики и опасения.